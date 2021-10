Incontinência urinária feminina: tudo o que precisa de saber sobre os sinais e sintomas

A incontinência urinária é um problema stressante, mas resolve-se. «A incontinência urinária não é normal, mas é muito vulgar. Também não mata, mas afeta muito a qualidade de vida das pessoas que dela sofrem. E o mais importante é que é um problema que se trata e de forma mais simples e muito menos dolorosa do que há 20 anos. Por isso, as pessoas precisam de perder o medo de falar sobre estas questões com o seu médico», diz Luís Abranches Monteiro, urologista e presidente da Associação Portuguesa de Urologia (APU).





Quando a comunicação falha

Se tudo funcionar como deve ser, a bexiga está constantemente a atualizar o cérebro com informações sobre o seu volume. A dada altura, as paredes da bexiga entram em ação para tentar expelir a urina, mas só o fazem se tiverem permissão do cérebro. É o cérebro que comanda e escolhe o momento certo para o esvaziamento da bexiga. Só que, por vezes, esta comunicação não acontece da melhor forma e a incontinência torna-se um problema.