Diz-me o que comes, dir-te-ei se te ajuda com a IU

Reduza o consumo de café

O café contém cafeína, uma substância que estimula a produção de urina. É nesse sentido que deve optar por reduzir o seu consumo e, caso não queira abdicar do seu café diário, pode optar por beber café descafeinado ou reduzir o tamanho da chávena.

Não precisa de abdicar do seu consumo, mas sim ir alterando alguns comportamentos enquanto está atento a alterações na sua urina. Todas as outras bebidas com cafeína também devem ser evitadas, como é o caso de refrigerantes, e alguns chás.