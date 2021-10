Tipos de Incontinência Urinária

De uma forma ou de outra, já todos ouvimos a definição de incontinência urinária. Sabemos que se trata de uma perda involuntária de urina, mas será que conhecemos todos os seus tipos? Como no caso de outras doenças, esta não se classifica apenas de uma maneira. Podendo atingir mulheres de todas as idades, ela também se manifesta de diferentes formas. E é isso que vai ficar a saber!





Incontinência Urinária de esforço

Este tipo de incontinência acontece quando exercemos algum tipo de esforço físico que tende a provocar um aumento da pressão abdominal. Tossir, rir, correr ou andar são alguns desses exemplos. No fundo, acontece quando a pressão no interior da bexiga é maior do que a pressão exercida pela uretra. Este é o tipo de incontinência urinária mais comum entre as mulheres, caracterizando-se por perdas de urina em pequeno volume, embora isso vá sempre depender de caso para caso e do tempo durante o qual tem vindo a sofrer de incontinência – com o passar do tempo, e quando não monitorizada e acompanhada, esta patologia tende a agravar-se.

Incontinência Urinária de Urgência

Está a ver aquelas alturas em que sente uma vontade inesperada de ir à casa de banho e não consegue conter a urina até lá chegar? É a chamada incontinência urinária de urgência e, tal como o nome indica, caracteriza-se por uma grande vontade de urinar, uma urgência em fazê-lo. De uma forma muito resumida, a sua origem encontra-se na hipersensibilidade da bexiga, daí a frequência das micções aumentar. Quanto ao volume, este é, como em todos os tipos, variável, mas ainda assim maior do que na incontinência urinária de esforço. E apesar deste tipo de incontinência ser mais comum em homens e mulheres de idade mais avançada, ele pode ocorrer em qualquer idade.

Incontinência Urinária Mista

Tal como o nome indica, a Incontinência Urinária Mista é a junção dos dois tipos anteriormente falados – a de esforço e a de urgência. Ou seja, manifesta-se através de sintomas como a perda de urina durante algumas atividades ou a vontade súbita de urinar, de forma inesperada.

Se se identifica com alguma destas descrições, o melhor que tem a fazer é procurar acompanhamento médico, porque a Incontinência Urinária Ligeira, sob qualquer das suas manifestações, pode ser tratada com grande sucesso. O primeiro passo é reconhecer que está perante um problema e, acima de tudo, não deixar que o preconceito ou a vergonha prejudiquem o seu bem-estar.