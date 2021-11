Incontinência Urinária: sabia que pode controlá-la através do exercício físico?

De acordo com a Associação Portuguesa de Urologia, a incontinência urinária (IU) é a dificuldade, ou incapacidade, em “armazenar e controlar a saída da urina”. No caso da IU ligeira, estas perdas são menores e mais ligeiras – tal como o nome indica -, bem como as suas consequências. Ainda assim, existem maneiras de tornar esta situação o menos desconfortável possível. O primeiro passo é perceber que é algo mais comum do que aquilo que imagina e que não é a única pessoa a passar por isso. Independentemente da idade, do género e do estilo de vida, este é um “problema” que pode acontecer na vida de qualquer um.





O segundo passo, para além de uma visita a um médico, pode passar pelo exercício físico. É verdade, ao que parece nem tudo se trata com medicamentos e operações e o caso da incontinência urinária ligeira é um deles. Se sofre desta patologia, os exercícios que prometem melhorar os seus dias são os exercícios de Kegel. Nunca ouviu falar deles? Não se preocupe, hoje é o dia!

Os exercícios de Kegel são exercícios que contribuem para o fortalecimento da zona pélvica. No fundo, são exercícios que pretendem minimizar o desconforto e impacto da incontinência urinária, estimulando o conjunto de músculos da cavidade abdominal que, por sua vez, controlam órgãos como a bexiga e a uretra. A realização deste tipo de exercícios deve ser diária, sendo que em algumas situações, e segundo a Associação Portuguesa de Urologia, há médicos que em casos mais específicos a recomendam até duas vezes por dia.