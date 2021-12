Todos os cuidados para manter a sua zona íntima sempre protegida

Manter uma boa higiene íntima é um dos cuidados essenciais a ter em conta durante o nosso dia-a-dia, uma vez que, se não for feita de forma adequada pode ser prejudicial para a sua saúde íntima, dando origem a infeções e outras complicações do foro urinário.





Algumas das coisas a ter em conta é que a sua zona genital deve ser lavada entre 1-3 vezes por dia, dependendo do clima, da atividade física que faz e até de alguma doença que possa ter. Depois de fazer exercício físico é essencial que lave a sua zona genital, evitando que o suor e outras secreções irritem a pele da vulva. Por outro lado, quando tem o período menstrual, a sua higiene deve ser ainda mais frequente.

Para além do que já mencionámos, existem ainda outros cuidados a ter em conta para garantir que toma todos os cuidados para manter uma boa higiene íntima.

Uma lavagem correta e com os produtos indicados

Quanto à lavagem em si, deve ter em conta que deve lavar a parte exterior com água morna e com o gel de duche que utiliza para lavar o resto do corpo. Se tem tendência a ter infeções com frequência deve usar produtos de higiene íntima com um pH mais ácido de forma a reequilibrar a zona. No entanto, esses produtos não devem ser aplicados diretamente na região íntima e devem ser utilizados em pouca quantidade.

Não use papel higiénico perfumado e lenços humedecidos

Tanto o papel higiénico perfumado como os lenços só devem ser utilizados quando não tem outra hipótese, por exemplo, se não estiver em casa. Para além disso, também deve recorrer a esses produtos poucas vezes por dia, uma vez que usado em excesso pode provocar irritações e secura na sua zona íntima, interferindo com o seu pH.