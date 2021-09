Desmistificar a incontinência urinária feminina por uma vida cheia de qualidade

Mais do que a perda de urina, a incontinência urinária é também um tema tabu e que as mulheres tendem a querer esconder ou até a atrasar o seu tratamento. A desvalorização dos sintomas é um dos grandes problemas para manter a qualidade do dia-a-dia, uma vez que reconhecer o problema é um dos primeiros passos para chegar a uma solução.





As perdas involuntárias de urina são mais comuns do que imagina. É um problema que afeta muitas mulheres e que ainda continua a ser tabu por se tratar da intimidade da mulher. Não deixe que a incontinência urinária a condicione e aproveite a sua vida ao máximo.

Apesar de uma das principais causas ser o pós-parto ou a menopausa, é importante que saiba que a incontinência não é toda igual e, em todo o mundo, mais de 50% das mulheres sofrem do problema. Para além disso, é um problema fácil de resolver e outra das primeiras coisas a fazer é não deixar que o medo e a vergonha controlem a sua vida e vençam esta “luta”.

O medo de ter perdas de urina e que as pessoas à sua volta reparem pode fazer com que a vontade de sair de casa ou fazer as suas atividades diárias se desvaneça, mas uma coisa que tem de ter em mente é que já existe solução. Uma das formas de melhorar a sua incontinência urinária e de controlar as pequenas perdas de urina é através de exercício Kegel, uma forma de fortalecer os músculos da sua zona pélvica.