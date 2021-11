Incontinência urinária: diga não às dúvidas com a ajuda de um especialista

A Incontinência Urinária não precisa de ser um bicho-de-sete-cabeças. Este pequeno problema, que consiste na perda involuntária de urina, afeta várias mulheres e caracteriza-se pela dificuldade em conter a urina e pelo receio constante de ter vontade de ir à casa de banho, mas não chegar a tempo. E ainda que este possa ser um tema considerado tabu para muitas pessoas, nos dias que correm já não existem razões para que isto aconteça. Se sofre de Incontinência Urinária, chegou a altura de se chegar à frente e fazer frente a este problema, esclarecendo todas as suas dúvidas com quem mais sabe sobre o assunto. Nós ajudamos!

Ao lado de Pedro Nogueira da Silva, Médico Especialista em Urologia, vamos esclarecer-lhe algumas das questões que possam andar a atormentar-lhe a mente, entre as quais: “A Incontinência Urinária é para sempre? Doentes com Incontinência Urinária têm de recorrer a cirurgia para se verem livres do problema? Diz-se que as mulheres são as mais afetadas pelo problema. Porquê? Em que momento se deve ir ao médico?”. Assista ao vídeo e perca todo o receio!